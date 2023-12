Previsioni Meteo: Inaspettate novità per l'Ultimo dell'Anno e il Capodanno 2024

Importanti cambiamenti nelle previsioni meteorologiche per l'Ultimo dell'Anno e il Capodanno 2024 portano notizie incoraggianti per coloro che sperano in un periodo di festività più asciutto e mite. Le ultime elaborazioni dei modelli matematici indicano un'inaspettata svolta nei fattori atmosferici, con una saccatura fredda più settentrionale e un anticiclone più robusto del previsto.

L'originariamente attesa ondata di maltempo, con pioggia, neve e calo termico, sembra essere ora da rimandare. Un vortice freddo posizionato più a nord rispetto alle previsioni iniziali ha causato una modifica nella configurazione sinottica, rendendo meno accentuata l'instabilità atmosferica. Sebbene non si tratti ancora di una previsione definitiva, sembra che l'evento meteorologico si limiterà a interessare marginalmente l'Italia.

Tra gli scenari possibili, quello più attendibile prevede che la perturbazione legata alla depressione scandinava attraverserà velocemente l'Europa centrale, interessando solo parzialmente il Nord Italia e dirigendosi verso est. Ciò potrebbe comportare qualche annuvolamento, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali e tirreniche, con possibilità di isolate piogge. Tuttavia, non sono previsti fenomeni abbondanti come precedentemente indicato.

La giornata del 31 dicembre dovrebbe mantenere un cielo spesso nuvoloso sulle regioni settentrionali e centrali tirreniche, fino alla Calabria, con possibili isolati episodi di pioggia sulla Liguria, l'alta Toscana e sporadicamente sul Piemonte e il resto delle regioni tirreniche. Altrove, condizioni più soleggiate. Le temperature dovrebbero rimanere generalmente al di sopra della media.

Per la notte di Capodanno, sono previste alcune piogge isolate lungo l'area tirrenica dalla Liguria alla Calabria, ma si tratterebbe di fenomeni sporadici e discontinui in un contesto mediamente asciutto. La prima giornata del 2024 vedrà ancora nuvole al Nord e sulle zone tirreniche, con possibili isolate piogge, mentre altrove il sole dovrebbe prevalere. Le temperature potrebbero subire una leggera diminuzione.