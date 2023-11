Previsioni Meteorologiche a Lungo Termine: Novembre dinamico con ulteriori fasi di maltempo

Prossime Due Settimane (6-20 novembre): Secondo le recenti proiezioni del modello europeo ECMWF, ci aspettiamo che durante questo periodo si verifichino anomalie negative del geopotenziale su gran parte dell'Europa, indicando pressioni atmosferiche più basse della media. Questa situazione suggerisce la persistenza di una vasta e radicata circolazione ciclonica sull'intero continente, con effetti diretti anche sull'Italia. Di conseguenza, dovremmo continuare ad affrontare condizioni meteorologiche instabili e periodicamente perturbate, con precipitazioni sopra la media, in particolare nelle regioni settentrionali e sul versante tirrenico. Questo quadro sarà accompagnato da venti a tratti sostenuti o addirittura forti. Per quanto riguarda le temperature, ci aspettiamo che rimangano in linea con le medie stagionali o addirittura leggermente superiori al Nord e, in alcuni casi, al di sopra della media al Centro-Sud.

Periodo dal 6 al 13 novembre: Prevediamo che le condizioni meteorologiche rimarranno piuttosto complesse, con precipitazioni principalmente al Nord e sul versante tirrenico, mentre il vento soffierà a tratti con intensità notevole. Le temperature dovrebbero rimanere in linea con le medie stagionali o lievemente superiori al Nord e al Centro-Sud.

Periodo dal 13 al 20 novembre: Le anomalie negative nel geopotenziale si attenueranno leggermente rispetto al periodo precedente, ma continueranno a interessare buona parte dell'Europa. Di conseguenza, è probabile che il periodo rimanga meteorologicamente dinamico in Italia, con ulteriori precipitazioni, confermando l'andamento tipico degli autunni tradizionali. Tuttavia, saranno possibili anche brevi periodi più stabili e asciutti, soprattutto al Sud.

Previsioni Specifiche per il 10 novembre 2023:

Nord: Prevediamo un cielo coperto con piogge deboli lungo la riviera ligure, piogge moderate sulle pianure lombarde e piemontesi, cielo nuvoloso con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, e nevicate deboli o moderate sulle Alpi centrali. Al nordest, cielo coperto con piogge deboli nella laguna veneta e sulle pianure venete, mentre si osservano nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e sulle pianure emiliane. Nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, ma con precipitazioni nevose moderate o forti.

Centro: Sul versante tirrenico, cielo coperto con piogge moderate lungo le coste e piogge deboli altrove. Sull'adriatico, si prevede sereno lungo le coste e sulle subappenniniche, con nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale e precipitazioni nevose moderate o forti sul Gran Sasso.

Sud: Sul versante tirrenico, il cielo sarà coperto con piogge moderate lungo le coste e piogge di forte intensità sulla dorsale calabra, mentre altrove ci saranno piogge deboli. Sull'adriatico, cielo con nubi sparse e ampie schiarite sul litorale adriatico, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana, e coperto con piogge deboli altrove. Sulle isole maggiori, si prevedono nubi sparse con ampie schiarite nel catanese, nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano, e cielo coperto con piogge deboli altrove.

Tendenza per i giorni successivi: Il tempo migliorerà gradualmente in tutta Italia, con cieli più sereni e piogge in attenuazione. Tuttavia, continueremo a monitorare la situazione per ulteriori aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche a lungo termine.