Previsioni meteo 8-15 dicembre: freddo, neve e maltempo in arrivo in Italia

L'Immacolata segna l'arrivo di un'ondata di freddo che potrebbe portare neve e maltempo su gran parte d'Italia, con temperature sotto media e pioggia in aumento.

Le proiezioni meteo per la settimana che va dall'8 al 15 dicembre indicano un forte cambiamento delle condizioni atmosferiche in Europa. Gli scenari di previsione suggeriscono un irrigidimento delle correnti atmosferiche, con il possibile arrivo di una massa d'aria fredda di matrice artica che potrebbe interessare il Mediterraneo e l'Italia. Questo fenomeno è legato al progressivo ritiro dell'anticiclone atlantico, che si sposterà verso l'Islanda mentre si rinforza, dando spazio a una situazione meteorologica più instabile.

Le temperature si manterranno sotto la media stagionale, con un aumento della piovosità in molte zone dell'Italia, dove è prevista la formazione di un'area di bassa pressione sul Mediterraneo. Per quanto riguarda la neve, le probabilità di nevicate aumenteranno, in particolare sulle zone montuose del paese.

Nella settimana che va dall'1 all'8 dicembre, l'alta pressione proveniente dalla Spagna favorirà il passaggio di rapidi sistemi di perturbazioni atlantiche, con piogge sparse e il rischio di maltempo soprattutto sulle regioni meridionali. Le correnti da nord-ovest porteranno frequenti rovesci e miglioramenti solo parziali.

Tendenze meteo per i prossimi giorni

Per il 10 dicembre, si prevede un tempo variabile su gran parte del paese. Al nord-ovest, la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità diffusa, con possibilità di piogge deboli sulla Riviera Ligure e neve debole sulle Alpi. Le regioni centrali vedranno un alternarsi di nuvole e schiarite, con pioggia moderata sulla capitale, Roma, mentre al sud si verificheranno neve sulla dorsale campana e pioggia debole sulla dorsale calabra.

L'11 dicembre vedrà un aumento delle nubi e delle precipitazioni sul nord-est, con locali schiarite sulla Romagna e neve sulle Alpi centrali. Al centro, il maltempo sarà più intenso sulle regioni tirreniche, con piogge più forti sulla dorsale laziale e locali neve in montagna. Al sud, la dorsale campana sarà interessata da schiarite, mentre il litorale ionico vedrà pioggia debole.

Il 12 dicembre presenterà un clima più stabile al nord-ovest, con schiarite su molte zone della Lombardia e Piemonte, ma con piogge leggere in Liguria. Al centro-sud, il maltempo persisterà, con piogge moderate su Toscana e Lazio, mentre le isole maggiori vedranno cieli parzialmente nuvolosi, con qualche rovescio sulla Sardegna.

Previsioni per il weekend

Nel fine settimana, dal 13 al 15 dicembre, la situazione meteo diventerà più instabile, con intense precipitazioni al nord-ovest, soprattutto su Liguria e Alpi occidentali, dove le nevicate potrebbero essere abbondanti. Le regioni centrali e meridionali risentiranno della persistente bassa pressione, con piogge in arrivo anche sulla Campania e la Sicilia, dove le temperature rimarranno più basse rispetto alla media stagionale.

In conclusione, le proiezioni meteo per la settimana dell'Immacolata parlano di un clima decisamente più rigido e instabile, con un aumento delle precipitazioni e l'arrivo di una fredda ondata di maltempo che interesserà l'intera Italia. Sarà una settimana caratterizzata da temperature sotto media, piogge abbondanti e una maggiore probabilità di nevicate su diverse aree montuose.