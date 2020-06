Previsioni meteo, ancora forti temporali con grandine e neve sulle Alpi

Una vasta area di bassa pressione rimane padrona del settore centrale europeo e da questa si dipartono impulsi di instabilità che coinvolgono anche il Mediterraneo centrale e buona parte d'Italia.

Anche nelle ore notturne, dopo la marcata instabilità di mercoledì soprattutto al Centro-Nord Italia, si sono avuti rovesci e temporali sparsi su molte delle regioni centro-settentrionali ma con coinvolgimento anche di tratti del basso Tirreno.

PROSEGUE IL MALTEMPO SU PARTE DEL NORD, NEVE SULLE ALPI.

Al Nord rovesci e temporali interessano la Liguria la costa tra Genova e Savona mentre piogge e rovesci continuano ad interessare Lombardia occidentale e confine con il Piemonte con accumuli pluviometrici che sfiorano i 30mm sul Milanese e sull'alto Comasco.

Altri temporali impegnano le coste tra Friuli e Veneto con ripercussioni fin sul Ferrarese.

Ma si tratta soltanto dei fenomeni di questa notte, a cui vanno aggiunti quelli di ieri e dei giorni precedenti, che rendono la situazione critica in alcuni casi.

Molti corsi d'acqua rimangono ingrossati e il livello de laghi è spesso elevato.

Nel Lago di Como il porto di Bellano è stato invaso di detriti trasportati dai fiumi e risulta al momento difficile da navigare, in attesa della sua pulizia.

E sulle Alpi nuove nevicate sono in corso sul settore lombardo, intorno ai 2000m all'alba di oggi.

CENTRO ITALIA, TEMPORALI SUL TIRRENO.

Sulle regioni centrali i fenomeni si sono attenuati nella notte sul versante adriatico ma si sono intensificati su parte di quello tirrenico.

Rovesci e temporali si stanno accanendo in particolar modo in Toscana concentrandosi soprattutto sul Livornese dove solo dalla mezzanotte gli accumuli pluviometrici hanno superato i 40mm.

Nel frattempo un altro corpo nuvoloso proveniente da ovest ha raggiunto la Sardegna riattivando rovesci e temporali provenienti da mare verso la costa occidentale.

QUALCHE FENOMENO SUL BASSO TIRRENO.

Altri fenomeni impegnano il Tirreno a latitudini più meridionali e interessano coste campane e parte di quelle calabresi, anche se si tratta di fenomeni più deboli come è stata la caratteristica di questa settimana per la regioni meridionali.

METEO PROSSIME ORE.

Al Nord giornata molto variabile con piovaschi già al mattino soprattutto su ovest Piemonte, Lombardia, tratti della costa ligure e coste adriatiche, nel pomeriggio soprattutto in Val Padana su basso Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e Friuli VG.

La sera fenomeni in attenuazione ad eccezione che a ridosso delle Alpi occidentali.

Al Centro instabilità in intensificazione già in mattinata sul versante tirrenico con piogge e temporali che si estenderanno rapidamente alle zone interne appenniniche risultando localmente intensi in giornata con frequenti sconfinamenti alle coste adriatiche.

In serata fenomeni in esaurimento sulle coste tirreniche.

In Sardegna instabilità crescente con piogge e qualche temporali soprattutto sulle zone centro-settentrionali, in esaurimento in serata.

Al Sud qualche pioggia o rovescio inizialmente in Campania, localmente sulla Calabria tirrenica.

In giornata qualche isolato rovescio è atteso solo in Puglia, specie settentrionale.

Altrove in prevalenza asciutto con schiarite anche ampie.