Previsioni meteo, da giovedì si cambia, pioggia e neve al nord bello nelle regioni del sud

L'anticiclone delle Azzorre, che per molti giorni ha stazionato sull'Europa occidentale mantenendo un teso flusso di correnti da nord sull'Italia, arretrerà verso l'Atlantico. Le perturbazioni, che fino a ora hanno interessato l'Europa centro-orientale, potranno inserirsi tra Gran Bretagna e Francia entrando poi da ovest sull'Italia. L'evoluzione futura rimane comunque ancora molto incerta.

QUALCHE PIOGGIA AL NORD E CENTRALI TIRRENICHE - Prime avvisaglie di un peggioramento si potranno avere da metà settimana: in particolare nel corso di giovedì le correnti pre-frontali sud-occidentali favoriranno prime deboli piogge tra Liguria orientale e alta Toscana, in estensione anche a parte di Lombardia e Triveneto. Meno coinvolto se non di fatto saltato l'estremo Nordovest; qualche pioggia invece è attesa su Lazio e Umbria, entro le prime ore di venerdì anche sul basso Tirreno. Fiocchi di neve sulle Alpi, specie quello centro-orientali a partire dai 600-800m.

Venerdì poi la perturbazione traslerà verso levante, allontanandosi: residue precipitazioni si attarderanno tra Nordest, regioni del Centro e parte del Sud.

TENDENZA WEEKEND - Ancora prematuro stabilire con sufficiente dettaglio l'evoluzione del tempo nei giorni a seguire, anche se a oggi si intravede un nuovo peggioramento a cavallo tra sabato e domenica che coinvolgerebbe soprattutto le regioni tirreniche e solo marginalmente il Nord, dove tuttavia le temperature caleranno sensibilmente in quota per l'arrivo di masse d'aria più fredde, di origine artica.

La situazione resta comunque estremamente dinamica e soggetta a un certo margine di incertezza, seguiranno aggiornamenti.