Previsioni meteo, l'Italia divisa in due, piogge e temporali al nord caldo africano nel centro sud

L'anticiclone si indebolisce ulteriormente sulle nostre regioni centro settentrionali, favorendo così l'ingresso di correnti più umide e instabili occidentali, pilotate da una depressione sul Mare di Norvegia e una seconda in avvicinamento dal medio Atlantico.

Risveglio a tratti nuvoloso al Centro Nord che vedrà nel corso della giornata ancora qualche locale fenomeno.

Entrando più nel dettaglio qualche piovasco e breve temporale è atteso in mattinata tra Liguria di Levante, Toscana, Appennino emiliano e Triestino.

Nel corso del pomeriggio altri rovesci o temporali prenderanno vita lungo l'Appennino centro settentrionale, Alpi e Prealpi centro orientali coinvolgendo localmente anche Emilia-Romagna, basso Triveneto e medio adriatico.

Fenomeni che entro la serata insisteranno su medio Adriatico ed estremo Nordest, lasciando spazio a schiarite via via sempre più ampie poi nel corso della nottata.

Picco del caldo al Sud e sulle Isole, con punte anche di 40°C sulle aree interne di Sicilia, Calabria e Puglia.