Previsioni meteo per il Ponte del 1 maggio

Si apre una fase meteorologicamente instabile sull'Italia con rischio acquazzoni e temporali nei prossimi giorni specie al Centro-Nord.

In particolare giovedì è atteso il passaggio di una perturbazione che lascerà degli strascichi sull'Italia anche nella giornata di venerdì 1 maggio.

A seguire l'anticiclone tenterà di rimontare da Ovest, ma verrà ostacolato da una saccatura in discesa dal Nord Europa verso i Balcani: l'Italia si troverà terra di mezzo tra questi due protagonisti, con correnti mediamente nord occidentali.

Alla luce degli ultimi aggiornamenti ecco dunque, ad oggi, la tendenza meteo per il 1 MAGGIO: variabilità al Sud con possibilità per sporadici e brevi rovesci comunque alternati a parentesi assolate; più sole al Centro sebbene con della variabilità sull'Appennino, dove non si escludono isolati fenomeni. Il sole non mancherà anche al Nord dove tuttavia sarà possibile qualche acquazzone o temporale entro fine giornata su Alpi, Prealpi e in generale sul Triveneto.

TENDENZA METEO 2-3 MAGGIO: variabilità sul versante adriatico e al Sud con qualche acquazzone o temporale possibile, alternato comunque a spazi assolati. Più stabile e soleggiato al Nord e medio versante tirrenico salvo locali rovesci sulle Alpi, Prealpi e, soprattutto sabato, ancora sul Triveneto. Clima più fresco sul versante adriatico, graduale ripresa termica al Nord e sul versante tirrenico.

ATTENZIONE: SITUAZIONE ESTREMAMENTE EVOLUTIVA, soggetta ancora ad un certo margine di incertezza: seguiranno importanti aggiornamenti, previsione non definitiva.