Previsioni meteo per il week end, il tempo sarà ambiguo tra sole e vortice mediterraneo

Una situazione ancora piuttosto ambigua per il fine settimana sull'Italia, i modelli confermano alcune condizioni di instabilità da non sottovalutare, legate alla presenza sul Mediterraneo di infiltrazioni di correnti atlantiche associate ad una profonda depressione sull'Islanda.

L'anticiclone delle Azzorre che timidamente si è spinto verso il nostro paese sarà troppo debole per portare tempo buono ovunque, soprattutto in virtù di una piccola depressione che andrà a spasso tra Baleari e Mar di Sicilia.

Tre diverse influenze quindi, da un lato quelle più dirette associate dal vortice atlantico, poi quelle legate alla depressione mediterranea e infine quelle associate all'alta pressione.

Meteo sabato - Il minimo depressionario sfila tra la Sardegna e la Sicilia collocandosi a fine giornata sul Mar Libico.

Il suo passaggio porterà dei rovesci dapprima sulla Sardegna poi più diffusamente e anche a carattere moderato sulla Sicilia dove sono attesi dei temporali. Anche la Calabria meridionale ionica risentirà di questo peggioramento, seguite tutti gli aggiornamenti a causa dell'evoluzione ancora incerta. Le correnti sud occidentali relative al vortice d'Islanda porteranno molte nubi anche al Nordovest e sulla Toscana dove sono attesi dei fenomeni sparsi localmente abbondanti su Liguria e alto Piemonte. Sul resto della Penisola condizioni buone o discrete con qualche nube sulle regioni tirreniche e più sole sull'Adriatico; da segnalare tuttavia possibili nebbie in Valpadana e valli del Centro nottetempo e al mattino.



Meteo Domenica - Il flusso Atlantico spinge verso la Spagna favorendo una rimonta anticiclonica più consistente sull'Italia ( la cui massima espressione sarà la prossima settimana ). Al Nordovest avremo ancora una certa nuvolosità ma con fenomeni più sporadici e deboli; residue precipitazioni tra Sicilia e Calabria ionica ma in esaurimento. Sul resto della Penisola dovrebbe prevalere il sole a parte qualche nube in Toscana.



Temperature - Il clima resterà nel complesso mite con massime sopra media quasi ovunque, eccetto che strettamente nelle zone interessate dalle piogge. Anche le minime saranno sopra media soprattutto nelle aree interessate dalle nubi, dove i cieli saranno sereni invece le inversioni termiche favoriranno valori leggermente più in linea col periodo.

I venti saranno ancora meridionali, deboli su Ionio e Adriatico, tra deboli e moderati sull'area tirrenica.