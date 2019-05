Previsioni meteo per la prossima settimana, ancora pioggia e temporali, ma locali punte di 30°

Alta pressione in rimonta sulle regioni settentrionali e persistenza di una saccatura, seppur blanda, al Sud saranno gli ingredienti principali della fine della settimana in corso sull'Italia. Che tradotto significherebbe bel tempo al Nord con temperature in aumento e tempo a tratti instabile al Sud, specie di giorno sull'Appennino, con temperature ancora inferiori alle medie.

Anche l'avvio della settimana successiva sembrerebbe improntato su una simile tendenza, almeno per altre 48/72 ore.

La situazione vedrebbe infatti pochi sblocchi fino a martedì/mercoledì prossimi, poi qualcosa potrebbe cominciare a cambiare a causa dell'avvicinamento di una saccatura depressionaria dall'Atlantico verso le nostre regioni settentrionali.

METEO LUNEDÌ.

Si proseguirà sulla falsa riga dell'imminente weekend a causa dello stazionamento di una saccatura tra il basso Adriatico e la Penisola Balcanica e la permanenza dell'alta pressione espansa dall'Atlantico verso il Centro-Nord Italia. Con bel tempo prevalente sulle regioni settentrionali salvo una lieve variabilità diurna a ridosso delle zone alpine e su quelle appenniniche più settentrionali, con clima praticamente estivo e punte di 30/31° sulle pianure occidentali sgombre da nuvolosità. Una maggiore instabilità rimarrebbe invece in agguato al Centro-Sud, per la formazione di temporali soprattutto pomeridiani lungo l'Appennino con locali sconfinamenti alle coste del Meridione. Qui le temperature rimarranno inferiori rispetto al Nord, per il continuo afflusso di deboli correnti settentrionali più fresche ed instabili.

METEO FINO A MERCOLEDÌ.

Il lento avvicinamento di una depressione dall'Atlantico inizierebbe ad erodere l'alta pressione, producendo una variabilità più accentuata anche al Nord, seppur si tratterà ancora di fenomeni prevalentemente relegati alle zone di montagna, anche se con maggior probabilità di sconfinamento alla Val Padana.

Proseguirà l'instabilità diurna al Centro-Sud con temporali che dall'Appennino sconfineranno occasionalmente alle aree costiere.