Previsioni meteo verso SAN VALENTINO, veloce fronte in discesa dal Nord ma temperature miti

La circolazione sull'Europa centro-settentrionale è particolarmente dinamica in avvio di settimana, complice un profondo ciclone tra Islanda e Norvegia che attiva venti tempestosi e pilota una serie di perturbazioni in transito su buona parte del Continente. A latitudini più meridionali è invece l'anticiclone a prevalere, con tempo più stabile che coinvolge anche parte dell'Italia. Nel corso della settimana si assisterà a temporanee oscillazioni del flusso perturbato atlantico verso il Mediterraneo seguite da rimonte dell'alta pressione. Un'alternanza che ci porteremo dietro anche dopo la metà della settimana, con un fronte freddo in discesa dal Nord Europa proprio per San Valentino.

METEO GIOVEDÌ 13.

Il fronte in questione raggiungerà le Alpi già giovedì 13, dando luogo ad un certo deterioramento del tempo con qualche nevicata soprattutto sui versanti esteri.

Sul resto d'Italia le nubi andranno aumentando soprattutto sulle regioni tirreniche, ma senza fenomeni di rilievo.

METEO SAN VALENTINO.

Venerdì 14, San Valentino, sfilerà rapidamente verso sudest favorendo una giornata stabile sulle Alpi come su tutto il Nord e contemporaneamente l'anticiclone tornerà a rinforzare espandendosi dall'Europa occidentale.

Una nuvolosità irregolare interesserà invece i versanti tirrenici del Centro e soprattutto del Sud con possibilità di isolati piovaschi, in un contesto termico tutto sommato mite.

TENDENZA WEEKEND.

In seguito l'alta pressione dovrebbe favorire condizioni più stabili con clima ancora una volta mite, ma proprio sul finire della settimana il flusso perturbato atlantico sembrerebbe intenzionato a scendere nuovamente di latitudine, innescando un deterioramento delle condizioni meteo a partire dal Nordovest.