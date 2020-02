Previsioni meteo, week end con perturbazioni in arrivo

Dopo le due perturbazioni che tra mercoledì e giovedì transiteranno velocemente sull'Italia si assisterà ad un breve rinforzo dell'alta pressione che riporterà un po' di stabilità venerdì sulle nostre regioni ed una graduale attenuazione dei venti, oltre ad un aumento delle temperature.

Durerà poco, poiché dall'Atlantico si preparerà una nuova perturbazione, la terza della serie, e provocherà un aumento delle nubi sabato con tendenza a peggioramento a cominciare dal Nordovest per poi propagarsi entro domenica a parte del Sud, seppur in forma più attenuata.

vediamo maggiori dettagli.

METEO SABATO.

Nubi in aumento al Nord con prime nevicate sulle Alpi dai 1000m e deboli piogge in arrivo su est Piemonte, Levante Ligure, alta Lombardia ed ovest Emilia.

Tempo stabile sul resto d'Italia, pur con sole offuscato da velature e stratificazioni alte.

Temperature senza variazioni di rilievo.

Venti di Scirocco in rinforzo.

METEO DOMENICA.

Migliora al Nordovest salvo residue piogge sullo Spezzino.

Piogge e rovesci su Triveneto ed Emilia Romagna con fenomeni più intensi su Veneto orientale e Friuli VG, ma in attenuazione da ovest in giornata.

Neve sulle Alpi dai 900m.

Al Centro-Sud nubi e piogge sulle regioni tirreniche, più frequenti sul Lazio, ma in attenuazione tra pomeriggio e sera.

Asciutto e maggiori schiarite sul resto d'Italia, salvo qualche pioggia in sconfinamento alle Marche.

Temperature in aumento al Centro-Sud.

Venti tesi occidentali sui bacini ad ovest della penisola, da sudest sull'Adriatico.