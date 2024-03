Prima Proiezione Regionali Abruzzo 2024: Marsilio 54,5% e D'Amico 45,5%.

Le urne hanno chiuso puntualmente alle 23:00 in Abruzzo, segnando la fine del voto per le elezioni regionali. La competizione ha visto una serrata sfida a due tra il governatore in carica Marco Marsilio, rappresentante del centrodestra, e Luciano D’Amico, il candidato unico di un ampio schieramento che comprende tutta l'opposizione. Secondo le prime proiezioni (5% della copertura del campione, ma basate su voti reali) diffusi alle 00:00, Marsilio ha un margine di vantaggio, anche se la situazione è molto incerta con una sostanziale parità.

I dati sull'affluenza, riferiti alle 19:00, indicano un lieve aumento rispetto al plebiscito di cinque anni fa, tuttavia, si nota una flessione rispetto ai dati registrati alle 12:00, quando l'incremento era stato quasi del tre percentuale.

Secondo la Prima Proiezione delle Regionali in Abruzzo realizzato per "Il Centro" (copertura 75%), Marsilio (centrodestra) si attesta tra il 54,5% mentre D'Amico (centrosinistra) al 45,5%.