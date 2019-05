Primavera ancora lontana, previsto Maltempo sulla Penisola anche per inizio prossima settimana

L'ennesimo affondo di aria fredda nord europeo previsto per l'imminente weekend manterrà l'Italia climaticamente lontana dalle condizioni primaverili che normalmente si potrebbero auspicare per il periodo in corso. Tempo instabile e temperature sotto la norma saranno gli ingredienti atmosferici principali degli ultimi giorni della settimana in corso, a causa della formazione di un vortice di bassa pressione che stazionerà sulle nostre regioni centro-meridionali e che riceverà alimentazione dal flusso di correnti fredde settentrionali.



METEO INIZIO SETTIMANA.

Anche l'inizio della prossima settimana sarà caratterizzato dalla permanenza del vortice sul Sud Italia che molto lentamente si sposterà verso la Penisola Balcanica. La sua lenta evoluzione verso est sarà causata dal continuo afflusso di correnti fresche mediamente settentrionali, in scorrimento lungo il fianco destro dell'alta pressione che dall'Atlantico rimarrà protesa verso la Scandinavia. Ne conseguiranno condizioni di instabilità in avvio di settimana su Nordest, adriatiche e parte del Sud e clima fresco su tutta la penisola, ma più asciutto sulle regioni occidentali.

METEO META' SETTIMANA.

Solo tra mercoledì e giovedì il vortice dovrebbe spostarsi verso est collocandosi sui Balcani, favorendo così un rinforzo della pressione all'altezza dell'Italia. Ma un residuo afflusso di correnti settentrionali potrebbe mantenere una certa variabilità, che nelle ore pomeridiane riuscirebbe anche a generare fenomeni di instabilità a ridosso delle Alpi ma soprattutto lungo l'Appennino, con temporali e locali sconfinamenti alle aree costiere.

Tutto in un contesto termico ancora inferiore alla norma.