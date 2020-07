Primi giorni d'agosto, caldo africano, temporali violenti e rischio grandine

L'alta pressione che sta favorendo tempo stabile su gran parte d'Italia e caldo intenso subirà un attacco sul finire della settimana ad opera del flusso atlantico che scenderà di latitudine, erodendone il perimetro settentrionale.

Ne conseguirà un peggioramento a partire da domenica con piogge e temporali anche di forte intensità che dalle Alpi si porteranno sulla Pianura Padana e in Liguria, risultando anche grandinigeni.

I fenomeni si protrarranno anche nell'inizio della nuova settimana e si concentreranno sulle regioni settentrionali, dove le temperature caleranno vistosamente.

Non verranno interessate le regioni centro-meridionali, dove il tempo rimarrà più stabile ma le temperature subiranno comunque un calo, soprattutto al Centro.

METEO DOMENICA.

Peggiora sin dal mattino sulle Alpi con piogge e temporali che si intensificheranno in giornata e tenderanno a sconfinare alle zone di pianura, specie centro-occidentali, con fenomeni anche accompagnati da grandine.

Verso fine giornata fenomeni in attenuazione sulle Alpi, ma persistenza sulle aree di pianura con temporali soprattutto a nord del Po, anche forti, localmente fin sulla Liguria.

Sulle regioni centro-meridionali tempo più stabile e soleggiato, salvo variabilità diurna sull'Appennino con qualche focolaio temporalesco sui rilievi di Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio.

Temperature in calo al Nord, continua il gran caldo al Centro-Sud con locali punte di 40°C.

METEO LUNEDÌ.

Permarranno condizioni di instabilità al Nord con nuovi temporali in intensificazione sulle zone alpine e in sconfinamento alla Val Padana, anche grandinigeni.

Tendenza ad attenuazione dei fenomeni da ovest.

Poche variazioni al Centro-Sud con tempo in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità sull'alta Toscana.

Temperature in calo al Nord, sulle regioni centro-settentrionali tirreniche ed in Sardegna, ancora caldo al Sud con locali punte di 36/38°C.