Primo assaggio d'estate ad inizio giugno

Il mese di maggio che terminerà così come è cominciato, con tempo instabile e temperature sotto media.

Ma già dai primi giorni del mese di Giugno è previsto l'arrivo di un anticiclone sub tropicale che riuscirà a imporsi sulla Penisola.

Le ultime analisi vedono infatti uno stiramento dell'anticiclone a inizio giugno dal vicino Atlantico fino all'Europa centrale e orientale in connubio con un'altra area di alta pressione presente sulla Russia. Un ponte anticiclonico che attraverserà l'Europa da ovest a est interessando anche buona parte della Penisola, quanto meno i settori centro settentrionali.

Ancora in bilico il Sud a causa di una circolazione di bassa pressione pregressa che potrebbe restare in auge tra il basso Adriatico e la Grecia anche per i primi giorni del nuovo mese.

Le conseguenze di una simile configurazione sarebbero le seguenti; Bel tempo prevalente al Centro Nord con qualche temporale pomeridiano sui rilievi e tempo parzialmente soleggiato al Sud con instabilità pomeridiana ancora diffusa e frequenti temporali a ridosso dell'Appennino.

Per ciò che concerne il clima, le temperature sarebbero in aumento al Centro Nord fin su valori superiori alle medie, non si escludono infatti punte anche di 28° in pianura, viceversa al Sud si resterebbe in media o localmente sotto media.

Questa tendenza è valida per i primissimi giorni di giugno, non oltre i 4° giorno e andrà confermata con i prossimi aggiornamenti.