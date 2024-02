Priorità al Tempo Libero: il 67% degli Italiani Cerca un Lavoro che Consenta Maggiori Spazi di Vita

Un nuovo rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale rivela che la maggioranza degli italiani ha come priorità lavorativa la ricerca di un impiego che permetta di avere più tempo libero. Questo desiderio coinvolge tutte le fasce di età, con il 65,5% dei giovani, il 66,9% degli adulti e il 69,6% degli over 50 che aspirano a ridurre il tempo dedicato al lavoro.

Attualmente, il 30,5% degli occupati, soprattutto tra i giovani, ammette di impegnarsi solo nel necessario sul lavoro, evitando straordinari e attività non strettamente legate alla propria mansione. Questo atteggiamento riflette una volontà di distanziarsi dal lavoro per preservare il proprio equilibrio vita-lavoro.

Il rapporto evidenzia anche un'alta mobilità lavorativa, con il 67% dei lavoratori sotto i 60 anni che, dopo aver dato le dimissioni, trova un nuovo impiego entro tre mesi. In questo contesto, il welfare aziendale emerge come uno strumento chiave per trattenere o attrarre dipendenti, con l'84,3% dei beneficiari che desiderano un suo potenziamento.

Tuttavia, conciliare lavoro e vita privata rimane una sfida, soprattutto per le donne. La ministra alla Famiglia, alla Natalità e alle Pari Opportunità Eugenia Roccella, sottolinea che il matrimonio stesso può rappresentare un ostacolo per la carriera lavorativa delle donne, con una su cinque che si dimette dopo il primo figlio. La differenza di partecipazione al lavoro tra uomini e donne con figli è ancora significativa, con le donne che sono più penalizzate.