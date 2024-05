Processo Grandi Eventi: Richiesta di Condanne per Corruzione, anche per Imprenditori

Nel processo "Grandi Eventi", che riguarda appalti per eventi e spettacoli a Pescara e un presunto concorso truccato alla Asl, il pubblico ministero Luca Sciarretta ha presentato una requisitoria severa. Ha chiesto cinque anni e quattro mesi di reclusione per l'ex assessore Giacomo Cuzzi e cinque anni e due mesi per Simona Di Carlo e Moreno Di Pierantonio.

Inoltre, Sciarretta ha richiesto cinque anni di reclusione per l'imprenditore Andrea Cipolla e quattro per Cristian Summa. Altri imputati sono coinvolti con richieste di condanna che variano da due anni a dieci mesi, mentre un dipendente della Asl è stato assolto.

Il processo, che verte su corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e altri illeciti, ha tre filoni d'inchiesta. La prossima udienza è fissata per il 10 giugno davanti al Tribunale collegiale di Pescara.