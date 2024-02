Processo Rigopiano: Nuova Sentenza Attesa in Corte d'Appello

Dopo un lungo iter processuale, mercoledì 14 febbraio segna il verdetto di secondo grado per il tragico disastro dell'Hotel Rigopiano, avvenuto il 18 gennaio 2017, quando una valanga investì e distrusse il resort alle pendici del Gran Sasso, causando la morte di 29 persone. L'aula della Corte d'Appello dell'Aquila ospiterà la lettura del dispositivo di sentenza, prevista a porte chiuse dopo le 16, dopo oltre due mesi di udienze.

Il collegio dei giudici, presieduto da Aldo Manfredi, dovrà esaminare i numerosi ricorsi presentati, compreso quello della procura di Pescara, che contesta l'assoluzione per 25 dei 30 imputati. Tra i condannati in primo grado figurano il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, e dirigenti della Provincia di Pescara. Tuttavia, molti degli imputati principali sono stati assolti dall'accusa di disastro colposo.

Il processo ha messo in luce una serie di questioni cruciali, dalla gestione dell'emergenza durante i giorni critici alla presunta mancanza di azioni preventive. Inoltre, sono emersi dubbi riguardo alla Carta Localizzazione Pericolo Valanghe (Clpv), mai attivata dalla Regione Abruzzo. Gli avvocati difensori hanno puntato a contestare le motivazioni della sentenza di primo grado, mentre i pm hanno illustrato dettagliatamente le ragioni del loro ricorso.

La giornata di domani prevede repliche e una camera di consiglio, che daranno il via a un'attesa finale per le famiglie delle vittime e per tutti coloro che sono stati coinvolti in questa tragica vicenda.