Processo a Cristiano De Vincentiis per l'Omicidio della Madre: Ammesse le Prove

Il procedimento entra nel vivo il 31 gennaio 2024 davanti alla Corte d'Assise di Chieti

Il processo a carico di Cristiano De Vincentiis, 51 anni, accusato dell'omicidio della madre Paola avvenuto il 19 ottobre 2022 a Bucchianico, entra nel vivo con l'ammissione delle prove da parte della Corte d'Assise di Chieti. Il dibattimento è fissato per il 31 gennaio 2024.

Il 51enne è accusato di omicidio volontario aggravato per aver colpito la madre con ben 34 coltellate. Il trasferimento di De Vincentiis da un carcere di Teramo a un altro è avvenuto su richiesta dell'ufficio del pm di Chieti nelle scorse settimane.

La Corte d'Assise ha accettato due liste testimoniali presentate dal pm Giancarlo Ciani, dall'avvocato della difesa Gianluca Totani e dall'avvocato della parte civile Anna Olivieri. La parte civile porterà in aula una sorella della vittima, che aveva confidato il timore che il figlio potesse farle del male.

L'avvocato Totani ha ribadito la richiesta di rito abbreviato, nel caso in cui emergessero contestazioni diverse dall'omicidio volontario aggravato durante il dibattimento. L'accusa sostiene che la madre colpì De Vincentiis con uno schiaccianoci alla testa e un coltello da cucina al petto, causandogli una lesione lacero contusa. Successivamente, secondo l'accusa, De Vincentiis avrebbe reagito in modo violento, infliggendo alla madre ben 34 coltellate in diverse parti del corpo, causandone la morte intenzionalmente.

Il procedimento giudiziario si preannuncia complesso, con la Corte chiamata a valutare attentamente le prove e le testimonianze presentate nel corso del dibattimento.