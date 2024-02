Prodotti Dannosi per La Salute Maxi Sequestro di Cosmetici e Deodoranti

Le autorità della Guardia di Finanza hanno compiuto un importante sequestro presso un esercizio commerciale di Chieti, dove sono stati trovati oltre 1.500 prodotti non conformi alle normative dell'Unione Europea. La scoperta è stata effettuata da una pattuglia del servizio di pubblica utilità "117" del Gruppo Chieti, sotto il coordinamento del Ten. Col. Vito Casarella.

Tra i prodotti sequestrati figurano cosmetici, giocattoli, articoli sportivi e apparecchi elettrici, che non rispettavano i requisiti di conformità e sicurezza stabiliti dal Codice del Consumo. L'analisi condotta dai finanzieri ha rivelato la presenza di Lilial, una sostanza chimica considerata dannosa per il sistema riproduttivo e per la salute del feto, nei cosmetici destinati alla cura della persona.

Il Lilial è stato vietato dall'Unione Europea tramite il Regolamento Ue 2021/1902 a partire dal primo marzo 2022, a causa della sua pericolosità per la salute umana. In seguito alla scoperta, il titolare dell'esercizio commerciale è stato segnalato all'autorità giudiziaria per la detenzione e commercializzazione di prodotti cosmetici dannosi, reato che prevede sanzioni fino a 5 anni di reclusione e multe fino a 25.823 euro.

Il colonnello Michele Iadarola, comandante provinciale di Chieti, ha sottolineato l'importanza di tali operazioni per garantire la sicurezza dei consumatori e contrastare la diffusione di prodotti non conformi sul mercato. Questi interventi dimostrano l'impegno costante della Guardia di Finanza nel proteggere la salute pubblica e promuovere un mercato legale e sicuro per tutti i cittadini.