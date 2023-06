Prodotti con marchi falsi, sequestro della Guardia di Finanza nel chietino

Oltre mille articoli tra cosmetici e prodotti tecnologici contraffatti sono stati sequestrati dalla Tenenza di Ortona della Guardia di Finanza in un'abitazione a Francavilla al Mare e un uomo è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e per ricettazione.

Le indagini hanno preso il via dall'individuazione di un notevole e anomalo flusso di spedizioni di merci destinate ad un francavillese e all'apparenza non giustificate.

Una spedizione, intercettata non appena consegnata, conteneva 100 AirPods con il logo contraffatto Apple. Il successivo controllo presso l'abitazione ha permesso di scoprire una vera e propria "boutique del lusso", dove sono stati trovati, per essere messi in vendita, circa mille articoli di cosmesi e profumi con marchi e loghi contraffatti delle più note 'griffe' del settore. I prodotti, con i marchi falsi Chanel, Creed o Acqua di Parma, sarebbero stati venduti mediante i canali social Telegram e Facebook.

Il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Chieti, colonnello Michele Iadarola, ha sottolineato come la produzione e la commercializzazione di prodotti contraffatti determinino significative perdite di gettito fiscale, senza dimenticare i rischi per la sicurezza del consumatore per via della possibile presenza di materiale vietato per legge e altamente dannoso.