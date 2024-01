Proiezioni Meteo a Lungo Termine: L'Inverno Cede il Passo a Temperature Mitigate

Un cambio di scenario meteorologico si prospetta a metà gennaio, con l'inverno che sembra fare temporaneamente marcia indietro. Le correnti di aria artica influenzeranno le nostre regioni, ma l'anticiclone atlantico mostra segni di instabilità, aprendo la strada a una dinamica atmosferica complessa.

Attualmente, uno stratwarming sta disturbando la circolazione delle medie latitudini attraverso anticicloni di blocco. Sebbene il gelo persista nel centro Nord Europa e in Nord America, questo non si tradurrà necessariamente in neve e gelo in Italia, a causa di molteplici fattori in gioco.

L'anticiclone atlantico mostra una radice non sufficientemente salda, spostandosi troppo ad ovest e influenzando l'Europa in modo diverso. Il ramo del vortice polare siberiano si sposterà verso l'Europa occidentale, mentre masse d'aria più miti atlantiche raggiungeranno l'Europa meridionale. Questo scenario circolatorio potrebbe comportare temperature insolitamente miti, specialmente al Centro-Sud.

A partire dalla metà del mese, ci aspettiamo un aumento delle temperature dopo il precedente periodo sotto la media, con temperature particolarmente elevate al Centro-Sud. Solo al Nord si potrebbero verificare valori più in linea con le medie stagionali, grazie al passaggio di alcune perturbazioni autunnali.

Il modello europeo indica che questa situazione mite potrebbe protrarsi fino alla fine del mese. Ulteriori dettagli sono forniti nel video allegato.

Tendenza per giovedì, 18 gennaio 2024:

Nord: Coperto con pioggia debole in riviera ligure e sulle pianure lombardo-piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali.

Centro: Sul Tirreno, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana; altrove nubi sparse con ampie schiarite.

Sud: Sul Tirreno, nuvoloso con aperture locali sulle subappenniniche, sereno sulla dorsale calabra, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Adriatico e Isole: Sereno sul Gran Sasso, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per venerdì, 19 gennaio 2024:

Nord: Coperto con pioggia moderata in riviera ligure e sulle pianure lombardo-piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali.

Centro: Sul Tirreno, nubi sparse con ampie schiarite sui litorali; coperto con pioggia debole sulla capitale e sulla dorsale laziale, pioggia moderata sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana. Sull'Adriatico, nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sud: Sul Tirreno, nubi sparse con ampie schiarite; sull'Adriatico, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana, sereno altrove. Sulle Isole maggiori, sereno sul catanese, coperto con pioggia moderata sulla Costa Smeralda, pioggia debole su interne sarde, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per sabato, 20 gennaio 2024:

Nord: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle Alpi centrali, sereno sulle pianure lombardo-piemontesi e sulle Alpi occidentali. Al nord-est, nubi sparse con ampie schiarite in Romagna, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro: Sul Tirreno, sereno sui litorali; nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulla dorsale laziale, nuvoloso con aperture locali sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana. Sull'Adriatico, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sud: Sul Tirreno, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana e sulla dorsale calabra, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'Adriatico, nuvoloso con aperture locali sul litorale adriatico, sereno sul litorale ionico e sulla dorsale lucana, nubi sparse con ampie schiarite sulle Murge e sulla dorsale molisana. Sulle Isole maggiori, sereno su interne siciliane, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per domenica, 21 gennaio 2024:

Nord: Coperto con pioggia moderata in riviera ligure, pioggia debole sulle pianure lombardo-piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, coperto con neve debole o moderata sulle Alpi centrali. Al nord-est, coperto con pioggia moderata sulla laguna veneta e sulle pianure venete, nubi sparse con ampie schiarite in Romagna, pioggia debole sulle pianure emiliane e sulle Dolomiti.

Centro: Sul Tirreno, sereno sui litorali; piogge di forte intensità sulla dorsale toscana, coperto con pioggia debole altrove. Sull'Adriatico, sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale e sul Gran Sasso.

Sud: Sul Tirreno, nuvoloso con aperture locali sulla dorsale campana, coperto con pioggia debole altrove. Sull'Adriatico, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle Isole maggiori, nubi sparse con ampie schiarite su interne sarde, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per lunedì, 22 gennaio 2024:

Nord: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, sereno sulle pianure lombardo-piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord-est, nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure venete, nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e sulle pianure emiliane, sereno sulle Dolomiti.

Centro: Sul Tirreno, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane, coperto con pioggia debole sulla dorsale toscana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'Adriatico, sereno.

Sud: Sul Tirreno, coperto con pioggia debole sulla dorsale calabra, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'Adriatico, nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico, sereno sulla dorsale molisana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle Isole maggiori, sereno sul catanese, nubi sparse con ampie schiarite su interne sarde, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per martedì, 23 gennaio 2024: