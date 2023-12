Proiezioni Meteo per le Festività: Analisi dei Modelli Meteorologici

Il Meteo per lunedì, 25 dicembre 2023

Settore Nord: Sereno nell'ovest, con cielo terso sulle pianure venete e le Dolomiti, nubi sparse altrove. Settore Centro: Sul Tirreno, sereno sui litorali e nubi sparse sulla capitale, altrove ampie schiarite. Sull'Adriatico, nubi sparse con aperture, coperto con pioggia debole sulle subappenniniche, nubi sparse sulla dorsale, e nuvoloso con aperture sul Gran Sasso. Settore Sud: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana, coperto con pioggia debole altrove. Sull'Adriatico, nuvoloso con aperture sulla dorsale molisana, coperto con pioggia debole sulla dorsale lucana, e nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori, sereno sulla Costa Smeralda, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

La Tendenza per martedì, 26 dicembre 2023

Settore Nord: Coperto con pioggia debole in riviera ligure, sereno altrove. Nubi sparse con ampie schiarite nel nord est.

Settore Centro: Sul Tirreno, nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulla dorsale laziale, nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale, e nuvoloso con aperture sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana. Sull'Adriatico, nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso, sereno altrove.

Settore Sud: Sul Tirreno, nuvoloso con aperture sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulle subappenniniche, e nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana e sulla dorsale calabra. Sull'Adriatico, sereno sul litorale ionico e sulla dorsale molisana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori, sereno sul cagliaritano, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per mercoledì, 27 dicembre 2023

Settore Nord: Coperto con pioggia debole in riviera ligure, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo-piemontesi, sereno sulle Alpi occidentali, e nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Nel nord est, nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta, nubi sparse con ampie schiarite in Romagna e sulle pianure emiliane, nuvoloso con aperture sulle pianure venete, e sereno sulle Dolomiti.

Settore Centro: Sul Tirreno, nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulla dorsale laziale, nuvoloso con aperture altrove. Sull'Adriatico, nuvoloso con aperture sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Settore Sud: Sul Tirreno, nubi sparse con ampie schiarite. Sull'Adriatico, sereno sul litorale adriatico e sul litorale ionico, nubi sparse con ampie schiarite sulle Murge e sulla dorsale lucana, e nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana. Sulle isole maggiori, nubi sparse con ampie schiarite sul catanese e su interne siciliane, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

La Tendenza per giovedì, 28 dicembre 2023

Settore Nord: Nuvoloso con locali aperture in riviera ligure e sulle pianure lombardo-piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, sereno sulle Alpi centrali. Nel nord est, nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure venete, nuvoloso con locali aperture in Romagna e sulle pianure emiliane, sereno sulle Dolomiti.

Settore Centro: Sul Tirreno, coperto con pioggia debole sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulla dorsale laziale, nuvoloso con locali aperture sulle pianure toscane, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana. Sull'Adriatico, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Settore Sud: Sul Tirreno, sereno sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana, e nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'Adriatico, nuvoloso con locali aperture sul litorale adriatico e sulla dorsale molisana, nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico e sulle Murge, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori, nubi sparse con ampie schiarite sul cagliaritano, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per venerdì, 29 dicembre 2023

Settore Nord: Coperto con pioggia moderata in riviera ligure, nuvoloso con locali aperture sulle pianure lombardo-piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali, sereno sulle Alpi centrali. Nel nord est, sereno sulle Dolomiti, nuvoloso con locali aperture altrove. Settore Centro: Sul Tirreno, nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulla dorsale laziale, nuvoloso con locali aperture altrove. Sull'Adriatico, nubi sparse con ampie schiarite. Settore Sud: Sul Tirreno, nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale calabra, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'Adriatico, nubi sparse con ampie schiarite. Sulle isole maggiori, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Tendenza per sabato, 30 dicembre 2023

Settore Nord: Coperto con pioggia moderata in riviera ligure, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo-piemontesi, coperto con neve debole o moderata sulle Alpi occidentali, sereno sulle Alpi centrali. Nel nord est, nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta, nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, nuvoloso con locali aperture altrove.

Settore Centro: Sul Tirreno, coperto con pioggia debole sulla capitale, nuvoloso con locali aperture altrove. Sull'Adriatico, nubi sparse con ampie schiarite. Settore

Sud: Sul Tirreno, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulle subappenniniche, nuvoloso con locali aperture altrove. Sull'Adriatico, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale molisana e sulla dorsale lucana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori, coperto con pioggia debole sul catanese e sulla zona etnea, nubi sparse con ampie schiarite sul palermitano e sulla Costa Smeralda, nubi sparse con ampie schiarite sul cagliaritano e su interne sarde, coperto con pioggia moderata su interne siciliane.

Tendenza per domenica, 31 dicembre 2023

Settore Nord: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure e sulle Alpi occidentali, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo-piemontesi, sereno sulle Alpi centrali. Nel nord est, nuvoloso con locali aperture in Romagna e sulle pianure emiliane, sereno altrove.

Settore Centro: Sul Tirreno, sereno sui litorali, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'Adriatico, nuvoloso con locali aperture sui litorali e sul Gran Sasso, coperto con pioggia debole sulle subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale.

Settore Sud: Sul Tirreno, nuvoloso con locali aperture sulla dorsale campana, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'Adriatico, nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico e sul litorale ionico, nuvoloso con locali aperture sulle Murge, coperto con pioggia debole sulla dorsale molisana e sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori, coperto con pioggia moderata sul cagliaritano, nubi sparse con ampie schiarite su interne sarde.

Tendenza per il 1° Gennaio 2024

Le previsioni meteorologiche per l'inizio del 2024 promettono una varietà di condizioni atmosferiche in tutta la penisola. Ecco cosa ci riserva il tempo per lunedì 1° gennaio:

Nord Italia:

Nord Ovest: Possibili nubi sparse con ampie schiarite sulla riviera ligure e sulle pianure lombardo-piemontesi.

Nord Est: Previsioni di nuvolosità con aperture locali sulla laguna veneta e in Romagna. Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete, emiliane e sulle Dolomiti.

Centro Italia:

Regione Tirrenica: Nubi sparse con ampie schiarite previste sui litorali, mentre si prevede un cielo nuvoloso con aperture locali nella capitale e sulle pianure toscane. Nubi sparse con ampie schiarite anche sulla dorsale toscana. Possibile copertura nuvolosa con pioggia debole sulla dorsale laziale.

Adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, con nuvolosità in aumento altrove.

Sud Italia:

Regione Tirrenica: Prevista una copertura nuvolosa con pioggia debole sui litorali, nuvoloso con aperture locali sulla dorsale calabra, mentre sono attese nubi sparse con ampie schiarite in altre zone.

Adriatico: Previsioni di nubi sparse con ampie schiarite.

Isole Maggiori:

Nubi sparse con ampie schiarite previste su tutte le isole.

Queste proiezioni sono basate su analisi meteo avanzate e potrebbero essere soggette a variazioni. Consigliamo di rimanere aggiornati sulle previsioni locali per eventuali cambiamenti nelle condizioni meteorologiche. Auguriamo a tutti un felice inizio d'anno e un 2024 all'insegna della serenità!