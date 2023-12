Proprietario di Pizzeria Blocca e Fa Arrestare Ladro

Un coraggioso gesto da parte del proprietario di una pizzeria a Sulmona ha portato all'arresto di un ladro richiedente asilo. Sabato sera, un giovane di 24 anni di origine marocchina aveva già compiuto furti in auto parcheggiate, rubando un telefono cellulare e un borsello con soldi e documenti. In seguito, era riuscito a sottrarre le chiavi da un barista e si era diretto verso la pizzeria, che era chiusa per ferie. Forzando la serranda, tentava di compiere un furto quando il proprietario del locale, che stava casualmente passando, lo ha sorpreso e fermato.

Il coraggioso proprietario ha chiamato immediatamente il 112, e i carabinieri sono arrivati sul posto in soli tre minuti. Hanno arrestato il giovane marocchino in flagranza di reato e successivamente hanno condotto indagini per identificarlo. Risultato: il ladro era un richiedente asilo ospitato nel centro di accoglienza di Pettorano sul Gizio.

Su disposizione del magistrato di turno, il 24enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Sulmona in attesa dell'udienza di convalida. Durante l'incidente, il giovane ha riportato ferite mentre cercava di scavalcare un'inferriata per compiere il furto nella pizzeria. Di conseguenza, è stato ricoverato nel reparto di chirurgia dell'Ospedale Annunziata, sotto la sorveglianza delle forze dell'ordine.