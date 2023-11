Protesta a Lanciano Contro Tagli ai Treni: Sindacati al Contrattacco

Venerdì 17 novembre, Cgil e Uil organizzano una manifestazione a Lanciano in seguito ai tagli di circa 350 milioni di euro destinati ai treni dell'alta velocità sulla linea adriatica. La protesta è parte dello sciopero generale e attira centinaia di partecipanti provenienti da diverse aree regionali.

I segretari regionali di Cgil e Uil, Carmine Ranieri e Michele Lombardo, condannano la legge di bilancio, sostenendo che non contrasta l'impoverimento dei lavoratori e non offre prospettive ai giovani. Criticano in particolare il "scippo" di risorse per la Linea AV/AC Milano Genova, affermando che ciò comporta un definanziamento per l'accelerazione degli interventi sulla linea ferroviaria adriatica.

I sindacati denunciano la mancanza di coinvolgimento del governo regionale nelle decisioni, accusando le istituzioni nazionali di trascurare pesantemente il sistema trasportistico e infrastrutturale della regione. La protesta è un segnale contro le politiche che, secondo i sindacati, danneggiano lo sviluppo e la crescita del territorio.