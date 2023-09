Protesta dei Precari Asl a Pescara per la Stabilizzazione

Questa mattina, davanti alla sede dell'assessorato alla salute a Pescara, è scoppiata una manifestazione di protesta organizzata da vari sindacati, tra cui Fp-Cgil, NurSind, Nursing up, e Usb. La protesta mirava a richiamare l'attenzione della Regione sulla situazione dei 131 operatori socio-sanitari (Oss) dell'Asl Lanciano Vasto Chieti, i cui contratti scadranno alla fine di settembre. Senza una proroga, questi lavoratori rischiano di perdere i requisiti per la stabilizzazione.

L'assessore alla sanità, Nicoletta Verì, non era presente durante la manifestazione, ma i consiglieri regionali di opposizione del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle hanno promesso di sostenere le richieste dei precari. È stato annunciato che verrà convocato un incontro sulla questione nella prossima settimana.

Il direttore generale dell'Asl, Thomas Schael, ha dichiarato che l'azienda ha già assunto più di 500 operatori Oss, il che è sufficiente per coprire le necessità assistenziali attuali. Pertanto, alla scadenza dei contratti a termine il 30 settembre, non c'è spazio per tutti i 131 lavoratori, poiché solo 39 di loro soddisfano i requisiti per la stabilizzazione in quella data, mentre gli altri maturano i requisiti successivamente. Inoltre, le stabilizzazioni possono riguardare solo il 50% del personale da reclutare, il che renderebbe necessarie ulteriori assunzioni.

I rappresentanti dell'opposizione hanno criticato la gestione passata della situazione dei precari e hanno sottolineato la necessità di una soluzione immediata per evitare la dispersione di competenze nel sistema sanitario regionale.