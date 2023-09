Protezione Civile: Martedì 26 Settembre, Test Nazionale del Nuovo Sistema di Allarme Pubblico

Il sistema di allarme pubblico nazionale, noto come IT-alert, sarà sottoposto a un test in tutta la regione dell'Abruzzo martedì 26 settembre alle 12:00. Questo test coinvolgerà tutti i telefoni cellulari collegati alle celle di telefonia mobile nell'area, inviando un messaggio di prova ai dispositivi. I telefoni emetteranno un suono distintivo, diverso dalle notifiche standard, ma i destinatari del messaggio di prova non devono preoccuparsi; non dovranno fare altro che leggerlo.

L'invito è per tutti coloro che riceveranno correttamente il messaggio di test: sono incoraggiati a visitare il sito web it-alert.it e rispondere a un questionario. Le risposte fornite dagli utenti aiuteranno a migliorare ulteriormente questo strumento di allarme pubblico.

Una volta superata la fase di test, IT-alert diventerà un sistema essenziale per informare direttamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. Questo sistema è particolarmente efficace in sei scenari di emergenza sotto la competenza del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Questi includono situazioni come maremoti, collasso di grandi dighe, attività vulcanica, incidenti nucleari o radiologici e incidenti industriali significativi, oltre a precipitazioni intense.

È importante notare che IT-alert non sostituirà le modalità di informazione e comunicazione regionali e locali già esistenti, ma verrà utilizzato come ulteriore strumento di integrazione. Non è richiesta alcuna iscrizione o il download di app, il servizio è anonimo e gratuito per gli utenti e può essere inviato a un gruppo di celle telefoniche geograficamente vicine utilizzando la tecnologia cell-broadcast, delimitando efficacemente l'area interessata dall'emergenza.