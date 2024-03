Putin: "Dal punto di vista militare, pronti alla guerra nucleare"

Il presidente russo Vladimir Putin, intervistato da Ria Novosti al Cremlino, ha dichiarato che la Russia è "ovviamente pronta" dal punto di vista tecnico-militare per affrontare una guerra nucleare. Tuttavia, ha sottolineato di non aver mai considerato l'utilizzo di tali armi, precisando che l'arsenale nucleare sarebbe impiegato solo in situazioni in cui fosse minacciata l'"esistenza", la "sovranità" e l'"indipendenza" del paese.

Putin ha ribadito la sua posizione contraria all'uso di armi nucleari tattiche in Ucraina, chiarendo che l'impiego nucleare è contemplato solo in circostanze estreme. Ha avvertito inoltre che la presenza di truppe NATO o la fornitura di armi a Kiev non cambierebbe la situazione sul campo di battaglia.

Riguardo alla situazione in Ucraina, Putin ha commentato le dichiarazioni degli Stati Uniti riguardo alla non invasione del territorio ucraino, sottolineando che Mosca reagirebbe se ciò avvenisse. Ha inoltre annunciato l'intenzione di schierare truppe lungo il confine con la Finlandia, criticando l'adesione di quest'ultima e della Svezia alla NATO come un atto privo di senso.

In risposta alle minacce russe, il premier finlandese Petteri Orpo ha dichiarato al Parlamento europeo che la guerra in Ucraina è stata un campanello d'allarme, enfatizzando la necessità per la Finlandia di garantire la propria sicurezza senza dipendere da altri. Ha sottolineato l'importanza del potenziamento della difesa e del rafforzamento dei confini come pilastri fondamentali per la sicurezza nazionale.

Orpo ha inoltre evidenziato la preoccupazione per il crescente numero di cittadini di Paesi terzi spinti verso i confini orientali della Finlandia da Mosca, annunciando misure per proteggere le frontiere esterne dell'Unione Europea da potenziali attacchi ibridi.