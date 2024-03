Putin vince con l'87,8% dei voti: proteste e lunghe code ai seggi in Russia

Secondo i primi exit poll di Mosca, il presidente russo Vladimir Putin avrebbe ottenuto una schiacciante vittoria con l'87,8% dei voti. L'affluenza alle urne è stata superiore al 73%, secondo quanto riportato dai media di Stato. L'exit poll della televisione di Stato Primo Canale conferma la rielezione di Putin con una percentuale simile. Si attendono i dati definitivi che includono anche il voto online.

La commissione elettorale ha reso noto che Putin ha ottenuto l'88% delle preferenze quando è stato scrutinato il 25% dei seggi.

Nel frattempo, lunghe code si sono formate davanti ai seggi elettorali nel centro di Mosca, con scene di attesa anche sulla storica via Arbat. Verso mezzogiorno, quando era prevista una protesta indetta da Navalny, centinaia di persone si sono radunate in fila. La polizia è intervenuta per mantenere l'ordine, limitandosi a sorvegliare la situazione e a regolare il flusso degli elettori. La stessa situazione si è verificata in altri seggi, incluso uno a San Pietroburgo.

Le elezioni sono avvenute in un contesto di tensione e proteste, sia in Russia che all'estero, con code anche alle ambasciate durante la protesta indetta da Navalny. Tuttavia, durante la manifestazione a Berlino, la vedova del dissidente ha ricevuto applausi in segno di solidarietà.