Quindicenne accoltellato in centro: caccia all'aggressore da parte della polizia

Il giovane ferito in più parti del corpo, ricoverato in ospedale ma fuori pericolo. Indagini in corso per identificare il colpevole.

Un grave episodio di violenza si è verificato nel cuore della città, in via Firenze, dove un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato in pieno giorno. Il giovane, colpito in più parti del corpo, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. Fortunatamente, i medici hanno confermato che non è in pericolo di vita, nonostante le ferite riportate.

Sul luogo dell’aggressione sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia insieme al personale del 118. Le autorità hanno avviato subito un’indagine per far luce su quanto accaduto. Gli investigatori hanno già ascoltato diversi testimoni presenti al momento dell’aggressione e stanno analizzando le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza installate nella zona.

Al momento, le forze dell’ordine sono alla ricerca dell’aggressore, le cui generalità non sono ancora note. Restano sconosciuti anche i motivi che hanno portato a questo violento attacco, ma non si esclude nessuna pista, e gli agenti stanno lavorando intensamente per ricostruire il quadro completo degli eventi.

L'area pedonale di via Firenze è stata transennata per permettere ai tecnici di esaminare la scena e raccogliere ulteriori elementi utili per le indagini. La polizia invita chiunque abbia informazioni o abbia assistito ai fatti a farsi avanti per aiutare a identificare il responsabile dell'aggressione.

Mentre le indagini proseguono, cresce la preoccupazione tra i residenti del quartiere per l’escalation di violenza che sembra aver coinvolto anche i più giovani, in una zona generalmente considerata tranquilla.