Ragazzo di 17 anni scoperto con due coltelli nei pressi della stazione

Un giovane denunciato per possesso di armi da taglio: un episodio preoccupante in una zona centrale.

Un minorenne di 17 anni è stato denunciato dalla polizia per porto di armi o oggetti idonei a offendere, dopo essere stato trovato in possesso di due coltelli nei pressi della stazione ferroviaria centrale. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 15, quando gli agenti di polizia, insospettiti dal nervosismo del giovane, hanno deciso di effettuare un controllo approfondito.

Durante l’ispezione, gli agenti hanno rinvenuto un coltello a serramanico, lungo 18 centimetri con una lama di 7 cm, e un altro coltello multiuso di 20 cm con una lama di 9 cm. La questura ha reso noto che il 17enne si è mostrato fin da subito reticente e preoccupato, cercando più volte di allontanarsi dalla zona, comportamento che ha attirato l’attenzione degli operatori.

Dopo il ritrovamento delle armi, il giovane è stato condotto presso gli uffici della Questura per le necessarie procedure e, successivamente, è stato affidato ai propri genitori. La denuncia è stata presentata alla Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di L’Aquila, sottolineando l’importanza di monitorare e prevenire situazioni che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica, in particolare in aree frequentate da giovani e famiglie.

Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nei luoghi pubblici e l'importanza di educare i giovani al rispetto delle norme e alla responsabilità sociale. La polizia invita i cittadini a segnalare comportamenti sospetti e a collaborare attivamente con le autorità per garantire un ambiente più sicuro.