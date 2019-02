Rapido fronte perturbato sulla Penisola, in arrivo deboli piogge e calo temperature, nevi sulle Alpi

L'alta pressione che sta portando tempo stabile e clima primaverile inizierà ben presto a mostrare segni di cedimento, sotto la spinta di una perturbazione nordatlantica, la prima di marzo. Non si tratterà di una perturbazione particolarmente attiva, ma su parte del Sud e del medio versante adriatico potrà scapparci anche qualche temporale. Graduale miglioramento nel corso del weekend.

VENERDÍ: Un fronte in discesa da nord-ovest raggiungerà le Alpi. Non si tratterà di una perturbazione particolarmente attiva, ma responsabile di un blando peggioramento sulle stesse zone alpine, specie confinali, con neve dai 1500/1600m. Poco o nulla sulla Val Padana occidentale (sottovento e con sole prevalente), mentre qualche occasionale piovasco o pioviggine è attesa sulle pianure venete e friulane. I flussi umidi occidentali che precedono la discesa del fronte attiveranno un deciso aumento delle nubi su Levante Ligure e regioni tirreniche dove giungerà qualche debole pioggia dal pomeriggio, specie tra Toscana interna, Lazio e Campania.

Contemporaneamente il fronte scivolerà verso sud riattivandosi verso sera sul medio Adriatico, con piogge e rovesci sparsi che conquisteranno anche Marche, Abruzzo e Molise, non esclusi locali temporali, neve dai 1500/1700m. Giornata che trascorrerà ancora soleggiata su Isole Maggiori, versanti ionici della Calabria e Puglia. Temperature che inizieranno a calare soprattutto al Centro.

SABATO: Il fronte sarà in rapida traslazione verso Sudest, concentrando i suoi effetti sulle regioni meridionali, con piogge deboli o moderate. Acquazzoni abbastanza diffusi tra la notte e il primo mattino ed anche con qualche temporale su Sicilia settentrionale e bassa Calabria tirrenica, ad eccezione probabilmente della sola Sicilia meridionale che rimarrà all'asciutto. Già tra pomeriggio e sera rapido miglioramento, con ampie schiarite in estensione da Nord. L'intera giornata sarà caratterizzata da bel tempo su gran parte del Centro-Nord e Sardegna, fatta eccezione per qualche annuvolamento di passaggio. Temperature in calo ancora di qualche grado al Sud.

TENDENZA PER DOMENICA: Aumenta la pressione atmosferica garantendo una giornata di fatto ben soleggiata quasi ovunque, con clima gradevole (15-17°C come valori medi diurni). Non mancherà il transito di qualche innocuo annuvolamento stratiforme e la possibilità di locali addensamenti in arrivo sulla Riviera ligure di Levante. Da segnalare però una residua variabilità che si attarderà sulla bassa Calabria tirrenica, con possibilità di qualche isolata pioggia in esaurimento in giornata.