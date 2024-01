Rapina in Bicicletta a Roseto degli Abruzzi: Minorenne Arrestato, già Noto alla Giustizia

I carabinieri della stazione di Roseto degli Abruzzi hanno eseguito un arresto in seguito alle indagini condotte sulla rapina ai danni di una anziana cittadina. Il presunto responsabile, un minore residente in città, è stato tratto in custodia cautelare in esecuzione di un'ordinanza emessa dalle autorità giudiziarie.

Il 5 ottobre 2023, una donna di 66 anni è stata vittima di una rapina mentre camminava per le strade di Roseto. Due giovani, a bordo di una bicicletta, hanno abilmente strappato la borsa alla vittima, fortunatamente senza causare ferite o provocare la caduta della donna. La borsa, contenente circa 70 euro in contanti, documenti e un telefono cellulare, è stata successivamente ritrovata poco distante, abbandonata con il suo contenuto intatto, escluso il denaro.

Le indagini condotte dai carabinieri, avviate immediatamente dopo la denuncia della vittima, hanno portato al riconoscimento dei due minori attraverso le immagini di videosorveglianza. Il minore arrestato, già noto alle autorità giudiziarie per reati simili e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere in base all'ordinanza emessa dalla Procura dei Minorenni di L'Aquila. Dopo l'arresto, è stato condotto presso l'Istituto Penitenziario Minorile di Roma.

La tempestività e l'efficacia delle forze dell'ordine sottolineano l'impegno nel contrastare la criminalità minorile e assicurare giustizia alle vittime. La comunità è ora in attesa dello sviluppo delle indagini e dell'iter giudiziario che seguirà l'arresto del minore coinvolto.