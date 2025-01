Rapina in gioielleria a Ortona: titolare aggredito durante il tentativo di difesa

Una rapina è avvenuta ieri sera, 20 gennaio 2025, intorno alle 19, presso la storica Gioielleria Polidoro situata in via Cespa, nel cuore del centro storico di Ortona. Tre individui, con il volto parzialmente coperto e senza armi visibili, sono entrati nel negozio poco prima dell'orario di chiusura, approfittando della diminuzione di persone nelle vie circostanti.

All'interno si trovavano il titolare, Mario Polidoro, 59 anni, e sua moglie. Alla richiesta dei rapinatori di consegnare i gioielli, Polidoro ha tentato di reagire, scatenando una colluttazione. Purtroppo, ha avuto la peggio, riportando ferite al volto e alle braccia.

I malviventi hanno poi sottratto numerosi gioielli, nascosti in rotoli sotto il bancone, e sono fuggiti. Il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Polidoro è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ortona, che hanno raccolto le testimonianze delle vittime e avviato le indagini. Le forze dell'ordine stanno analizzando i filmati delle telecamere di sicurezza del negozio e delle attività circostanti per identificare i responsabili.

È interessante notare che la rapina è avvenuta mentre, a poche centinaia di metri, in piazza San Tommaso, si svolgeva la festa di San Sebastiano, con fuochi pirotecnici e la presenza di forze dell'ordine e autorità cittadine. Questo potrebbe aver fornito ai rapinatori un diversivo utile per compiere il colpo.

Le indagini sono in corso per identificare i malviventi e recuperare il bottino.