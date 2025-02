Rapina su autobus a Pescara: uomo derubato e aggredito da sconosciuto

Un episodio inquietante si è verificato nel pomeriggio di ieri a Pescara, quando un uomo è stato derubato del suo smartphone da un individuo che aveva inizialmente instaurato una conversazione amichevole con lui a bordo di un autobus extraurbano. Dopo aver sottratto il dispositivo, il malvivente ha reagito violentemente, colpendo la vittima con un calcio al volto prima di fuggire.

La vittima, accortasi del furto una volta sceso dal mezzo, ha immediatamente allertato le forze dell'ordine, fornendo una descrizione dettagliata dell'aggressore. Le pattuglie della Polizia di Stato, attive sul territorio, hanno prontamente avviato le ricerche, riuscendo a individuare e fermare il sospetto nella stessa serata.

Durante il controllo, l'uomo è stato trovato in possesso del cellulare rubato e di un coltello da cucina di 24 centimetri, un oggetto potenzialmente pericoloso. Il dispositivo è stato restituito al legittimo proprietario, mentre il coltello è stato sequestrato.

Il 38enne è stato denunciato per rapina impropria e porto di oggetti atti ad offendere. Le autorità invitano la cittadinanza a prestare attenzione e a segnalare tempestivamente qualsiasi attività sospetta, al fine di garantire la sicurezza pubblica.

Questo episodio evidenzia l'importanza di mantenere alta la guardia contro comportamenti predatori, anche in contesti apparentemente innocui come una conversazione su un autobus. Le forze dell'ordine continueranno a monitorare la situazione per prevenire ulteriori incidenti simili.