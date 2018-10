Rapinano gioielleria e portano via merce per oltre 250mila euro, è caccia ai banditi

Ammonta a 250 mila euro in oggetti preziosi il bottino della rapina messa a segno ieri sera ai danni della gioielleria Sarni Oro all'interno del centro commerciale Centauro lungo la strada che collega il capoluogo teatino a Francavilla al mare.

Le indagini della Squadra Mobile di Chieti puntano sulla pista della malavita pugliese.

Si lavora per risalire all'identità dei quattro malviventi, visionando le immagini dell'impianto di video sorveglianza del centro commerciale.

Si indaga per risalire al proprietario del fuoristrada, verosimilmente rubato, che i rapinatori hanno usato per la prima parte della fuga e che hanno abbandonato e dato alle fiamme in una strada rurale; il mezzo è andato completamente distrutto.

Al momento della rapina nel negozio c'erano solo due commesse: i tre malviventi, il quarto li attendeva sull'auto, per minacciare i presenti, compreso un vigilante del centro commerciale, hanno usato una pistola, mentre le vetrine che contenevano i preziosi sono state spaccate a colpi di mazza.