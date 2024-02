Record di Domande per il Concorso alla Camera dei Deputati: 125 Posizioni d'Oro Disponibili

La Camera dei Deputati si prepara ad assumere personale per 125 posizioni ambitissime, registrando un boom di domande per i ruoli di 100 assistenti parlamentari e 25 consiglieri. L'inizio della carriera per un assistente si traduce in un salario di circa 38 mila euro lordi all'anno, con prospettive di crescita che possono superare la soglia dei centomila euro con l'esperienza. I consiglieri parlamentari, invece, partono con un salario di 70 mila euro lordi.

Oggi, la Pubblica Amministrazione rappresenta il principale datore di lavoro in Italia, con oltre tre milioni di dipendenti, ma spesso le retribuzioni risultano poco attrattive, soprattutto per profili con elevate competenze. Tuttavia, i posti di assistente e consigliere parlamentare alla Camera dei Deputati costituiscono un'eccezione a questa tendenza.

I requisiti per partecipare alle prove variano in base alla posizione. Il concorso per gli assistenti parlamentari è riservato ai diplomati cittadini italiani con un'età massima di 40 anni e un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per i consiglieri parlamentari, il limite di età è di 47 anni, e si richiede una laurea. I candidati già dipendenti della Camera dei Deputati sono esentati dal requisito dell'età.

Il processo di selezione per gli assistenti parlamentari comprende una prova preselettiva, due scritte e una orale, mentre per i consiglieri sono previste sei prove: una preselettiva, quattro scritte e una orale.

Riguardo alle retribuzioni, gli assistenti parlamentari guadagnano inizialmente intorno a 38 mila euro all'anno, mentre i consiglieri parlamentari partono da circa 70 mila euro lordi. Con il passare degli anni, gli stipendi aumentano notevolmente: dopo dieci anni di servizio, un assistente può percepire fino a 53 mila euro, salendo a 85 mila euro dopo vent'anni e a 113 mila euro dopo trent'anni. Per i consiglieri parlamentari, dopo vent'anni di servizio, lo stipendio supera i 180 mila euro lordi e raggiunge i 240 mila euro dopo trent'anni.

Gli assistenti parlamentari svolgono principalmente compiti di vigilanza, tecnici e manuali, garantendo l'apertura di Montecitorio, controllando i varchi, accogliendo i visitatori e assistendo la presidenza, gli onorevoli e gli uffici durante le sedute. I consiglieri dirigono gli uffici e le strutture della Camera, fornendo assistenza giuridica e tecnica agli eletti.

Per candidarsi ai concorsi, i partecipanti devono essere in possesso di un'identità digitale e di una casella di posta elettronica certificata (Pec). Per entrambe le posizioni, è possibile scegliere di sostenere una prova orale facoltativa sulla conoscenza di una lingua straniera tra quelle richieste. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 26 del mese corrente.