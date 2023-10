Regionali in Abruzzo: Il Candidato D'Amico e il Senatore Fina in un Incontro a Tagliacozzo

Nel corso di un incontro denominato 'Abruzzesi davvero. Sanità, lavoro, sapere' tenutosi presso le Scuderie del Palazzo ducale Orsini - Colonna di Tagliacozzo (L'Aquila), il Senatore Michele Fina e il candidato alla Presidenza della Regione Abruzzo, Luciano D'Amico, hanno condiviso un confronto a tutto campo sul futuro della regione.

L'indicazione principale emersa da questo dibattito è stata la necessità di valorizzare appieno le immense potenzialità dell'Abruzzo. Fina ha sottolineato l'importanza di risollevare la regione da quanto è stato definito "disastro" degli ultimi cinque anni di amministrazione regionale, attribuendo la causa principale a un'iniziale mancanza di attaccamento al territorio. Questa carenza di interesse territoriale, secondo Fina, ha spostato l'attenzione del governatore uscente Marco Marsilio verso l'ambito politico di Giorgia Meloni, a scapito delle reali esigenze dei cittadini abruzzesi.

D'Amico, al contrario, ha dimostrato sin dall'inizio un forte senso di servizio nei confronti della regione. Inoltre, Fina ha parlato dell'importante lavoro svolto per rinnovare la leadership politica a livello regionale e per instaurare una maggiore fiducia nei dirigenti del partito a tutti i livelli, culminata con l'elezione di Daniele Marinelli alla segreteria.

Tra i temi trattati durante l'intervento di Luciano D'Amico, uno dei principali è stato quello della sanità. D'Amico ha sottolineato come non sia accettabile che, ad esempio, un cittadino marchigiano abbia un'aspettativa di vita superiore di quasi un anno rispetto a un abruzzese. Pertanto, l'obiettivo è affrontare i seri problemi del sistema sanitario abruzzese, in particolare nelle aree interne, mentre al contempo si intende adottare un approccio globale per migliorare la qualità della vita in regione.

All'incontro hanno preso parte diverse figure di spicco, tra cui il Sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio, e rappresentanti del Partito Democratico Abruzzo, tra cui Anna Paolini, Daniele Marinelli, Manola Di Pasquale, Emanuela Di Giovambattista, Paolo Antonelli, Piergiorgio Possenti e Francesco Piacente. Erano presenti anche il Professor Antonio Poggiogalle, presidente del Comitato Civico Spontaneo di Tagliacozzo, e altri membri della comunità locale.