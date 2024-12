Regione Abruzzo aumenta il budget per le borse di studio: 32 milioni

La Regione Abruzzo stanzia 32 milioni per le borse di studio, garantendo l'anticipo entro fine anno e la certezza delle risorse per il futuro.

La Regione Abruzzo ha deciso di aumentare il budget destinato alle borse di studio per gli studenti del territorio, portandolo a 32 milioni di euro. Una mossa storica che ha ricevuto il via libera dall'Autorità di gestione dei fondi FSE e FESR, grazie all'autorizzazione del responsabile Carmine Cipollone. Quest'azione mira a garantire un sostegno concreto agli studenti abruzzesi, con l'obiettivo di distribuire il primo anticipo delle borse di studio già entro il 31 dicembre 2023. L'importo sarà utilizzato per coprire una parte dei fondi del FSE Plus, creando una specifica scheda di intervento per il sostegno economico agli studenti.

Le Aziende per il Diritto allo Studio Universitario (Adsu) si vedranno assegnare le risorse necessarie per erogare le borse di studio agli studenti idonei secondo la graduatoria per l'anno accademico 2024/2025. L'assessore all'Istruzione e all'Università, Roberto Santangelo, ha definito il provvedimento come un "risultato storico", sottolineando che, per la prima volta, la Regione è in grado di garantire non solo un anticipo di cassa, ma anche la possibilità di coprire tutte le borse attraverso lo scorrimento delle graduatorie, assicurando il supporto economico per gli studenti.

Anche il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha espresso grande soddisfazione per il risultato, dichiarando che il diritto allo studio è sempre stato un pilastro della politica della Regione. "Dopo aver garantito in passato il pagamento delle borse a tutti gli studenti idonei, quest'anno finalmente erogheremo l'anticipo a tutti gli aventi diritto entro la fine dell'anno", ha detto Marsilio, aggiungendo che queste risorse saranno fondamentali per il percorso di formazione degli studenti.

Il piano prevede che per l’anno accademico 2024/2025 vengano stanziati 7,5 milioni di euro per garantire lo scorrimento delle graduatorie e soddisfare così le richieste di tutti gli studenti idonei. Santangelo ha spiegato che, grazie alla creazione della scheda di intervento, le Adsu potranno contare su fondi certi per le future edizioni, rendendo stabile e continuativo il supporto agli studenti abruzzesi.