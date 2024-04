Regione, Rogna Forza Italia: Pagano Vuole 3 Posti in Giunta

La tensione cresce nel panorama politico abruzzese mentre si avvicina la formazione della nuova giunta regionale. Forza Italia, guidata dal coordinatore regionale Nazario Pagano, ha espresso la sua ferma volontà di ottenere almeno tre posti nella giunta, respingendo così l'offerta del presidente rieletto Marco Marsilio di soli due posti.

Pagano ha dichiarato la sua indisponibilità ad accettare decisioni unilaterali da parte di Marsilio, annunciando di aver sollevato la questione al segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. Con questa mossa, Pagano sposta la partita politica dalla sede regionale a Roma, coinvolgendo le alte cariche del partito.

Forza Italia non è disposta a piegarsi a "condizioni predeterminate" e mette Marsilio di fronte ad un bivio: soddisfare le richieste del partito entro martedì, quando i segretari dei partiti di coalizione si riuniranno per discutere della formazione della nuova giunta, oppure rischiare uno stallo nella nascita del nuovo governo regionale.

La decisione di Forza Italia mette ulteriormente in discussione l'equilibrio politico della regione, aumentando la pressione su Marsilio per trovare un compromesso accettabile per tutte le parti coinvolte prima del primo Consiglio regionale, previsto per il giorno successivo.