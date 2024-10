Residui rovesci e nuova perturbazione in arrivo: domenica di transizione sull'Italia

Domenica di pausa tra una perturbazione e l'altra, con rovesci residui al Sud e nubi in aumento al Nord.

La giornata di domenica segna una breve tregua nel quadro meteorologico italiano, una pausa temporanea tra l'allontanamento di una perturbazione e l'avvicinarsi di una nuova. Il sistema perturbato che ci lascia è il risultato di un vortice freddo che ora si sta spostando sull'Europa orientale, lasciando dietro di sé qualche ultimo annuvolemento sul Sud Italia e deboli piovaschi sparsi. Tuttavia, non si tratta di una pausa definitiva: un nuovo fronte atlantico sta già avvicinandosi, spinto da un intenso ciclone situato sul Regno Unito, e porterà con sé un peggioramento delle condizioni meteorologiche già dall'inizio della prossima settimana.

Nel frattempo, la domenica sarà per lo più caratterizzata da tempo soleggiato e mite, ad eccezione di qualche disturbo che si manifesterà nelle aree più estreme del Paese. Le temperature saranno in aumento su buona parte del territorio, soprattutto sui settori occidentali, in attesa di questo nuovo peggioramento.

Previsioni meteo per domenica. Al Nord, si prevedono molte nubi soprattutto sul Nordovest, con interessamento della Lombardia e dell'ovest dell'Emilia, dove la copertura nuvolosa si intensificherà durante il pomeriggio. Tuttavia, non sono attesi fenomeni significativi, fatta eccezione per la Liguria, dove potrebbero verificarsi i primi rovesci. Al Centro, la Toscana sarà interessata da una nuvolosità irregolare, con qualche fenomeno isolato nelle aree settentrionali, mentre il resto delle regioni centrali vedrà tempo soleggiato, con nubi in aumento nel pomeriggio e in serata, senza però precipitazioni di rilievo.

Al Sud, la mattinata sarà caratterizzata da qualche ultimo piovasco sul basso Tirreno e in Puglia, ma il tempo migliorerà nettamente nel corso della giornata, lasciando spazio a cieli sereni. Sulle altre aree del Sud, il tempo sarà già prevalentemente soleggiato, mentre sulla Sardegna arriveranno nubi nel pomeriggio, ma inizialmente senza fenomeni associati.

Le temperature saranno in aumento, soprattutto sui settori occidentali del Paese, favorendo un clima più mite rispetto ai giorni precedenti. I venti, che soffiano da Nord al Sud, si attenueranno gradualmente, mentre al Nord e sui settori più occidentali comincerà a farsi sentire il Libeccio in arrivo con la nuova perturbazione. Per quanto riguarda i mari, saranno ancora mossi, con i bacini meridionali che si manterranno molto mossi.

In sintesi, la giornata di domenica rappresenterà una fase di relativa stabilità meteorologica, ma non durerà a lungo. Già all'inizio della prossima settimana, infatti, il nuovo fronte atlantico apporterà un peggioramento significativo delle condizioni meteorologiche, con piogge e un aumento della copertura nuvolosa su gran parte del Paese. I settori occidentali, in particolare, saranno i primi a essere interessati da questo nuovo ciclo di maltempo in arrivo.