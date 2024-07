Resistenza e Droga: Giovane Denunciato a Teramo, Altri Due Sorpresi con Foglio di Via

Un giovane è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e possesso di droga dopo un intervento dei carabinieri a Teramo. L'incidente è avvenuto quando il ragazzo è stato avvistato uscire da un locale sospettato di essere un punto di spaccio. Alla vista dei militari, il giovane ha tentato di fuggire, strattonandoli e oppendosi all'arresto. Dopo una breve colluttazione, è stato bloccato e sottoposto a perquisizione, che ha portato al rinvenimento di una dose di hashish. Oltre alla denuncia penale, il giovane è stato segnalato alla prefettura di Teramo come assuntore di stupefacenti.

Nel frattempo, ad Alba Adriatica e Martinsicuro, sono stati denunciati due individui sorpresi all'interno di bar nonostante avessero il foglio di via per i comuni in questione. Le autorità continuano le indagini per garantire il rispetto delle normative e prevenire comportamenti illeciti nella zona.