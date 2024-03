Restituisce Portafogli con Quasi 2mila Euro

Una storia a lieto fine ha visto protagonista un cittadino di Atri, 60 anni, nei giorni scorsi. La vicenda ha avuto inizio quando una donna ha smarrito il suo portafogli, contenente la considerevole somma di 1.895 euro e una carta bancomat, nei pressi della sua attività commerciale.

Fortunatamente, il portafogli è stato ritrovato a terra da un altro residente di Atri, il 60enne, che ha immediatamente deciso di agire con onestà e responsabilità. Senza esitazione, si è recato presso gli uffici del locale Commissariato per consegnare il portafogli e tutto il suo contenuto agli agenti in servizio.

La sua azione ha permesso la riconsegna dei soldi e della carta alla legittima proprietaria. Come segno di gratitudine e riconoscimento per il suo gesto, la donna ha contattato il 60enne per ringraziarlo personalmente, dopo aver ottenuto le sue generalità.

L'episodio ha dimostrato il valore dell'integrità e della generosità di questo anonimo cittadino, che ha scelto di agire nel rispetto dei principi morali, portando così un lieto fine a una situazione potenzialmente difficile per la donna smarrita. La sua azione esemplare merita di essere celebrata e ricordata come un esempio di altruismo e onestà nella comunità di Atri.