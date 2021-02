Retata nell'aquilano, arrestati Santilli e Piccone sindaco e vice sindaco di Celano

Una vasta operazione per reati contro la pubblica amministrazione nel Comune di Celano (L'Aquila) è stata eseguita dai carabinieri del Comando provinciale dell'Aquila: misure cautelari per 25 persone tra le quali il sindaco di Celano Settimio Santilli (FdI) e il vice sindaco Filippo Piccone, ex parlamentare del Pdl e di Fi.

Nell'operazione sono coinvolti amministratori e funzionari del Comune marsicano, nonché liberi professionisti e imprenditori residenti nelle province di L'Aquila, Roma, Teramo e Pescara.

Nell'operazione, all'alba, coinvolti un centinaio di militari.