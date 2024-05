Rete ciclabile emergenza: la precisazione dell’assessore alla Mobilità Paola Giuliani

“Voglio tranquillizzare coloro che, erroneamente, ritengono che il Comune offra ‘soluzioni una sopra l'altra’”. La precisazione è dell’assessore alla Mobilità Paola Giuliani

“La RME, Rete di Mobilità d'Emergenza, è stata realizzata in modo promiscuo, come giustamente ricordato dalla vostra testata, e ciò, dopo il tempo trascorso dalla realizzazione, dovrebbe essere ormai noto. La corsia, quindi, non è riservata alle sole biciclette, ma è inserita nella normale sede stradale di diverse arterie viarie cittadine”.

“In via S Bernardino la RME non è stata eliminata, ma deve semplicemente essere ridefinita nella colorazione, come avviene periodicamente. In questo caso, verrà spostata per aderire alle previsioni -sperimentali -dell'ordinanza della Polizia Municipale n.114/2024”.