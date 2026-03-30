Rete neonazista tra i giovani: quattro minori indagati nel Teramano

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla radicalizzazione online: sequestri e perquisizioni per verificare il coinvolgimento dei ragazzi in ambienti virtuali estremisti e violenti

Si allarga l’inchiesta sulla presunta radicalizzazione giovanile online legata alla rete neonazista “Werwolf Division”. Nel Teramano risultano quattro minorenni indagati, sottoposti a perquisizioni personali e informatiche nell’ambito dell’operazione denominata “Hate”, coordinata dalla Procura per i minorenni dell’Aquila.

Il nucleo principale è stato individuato nella città di Teramo, dove risiedono tre dei ragazzi coinvolti, tra cui anche uno studente originario di Pescara. Il quarto minore è stato invece rintracciato a Sant’Egidio alla Vibrata, sempre in provincia di Teramo. Per tutti, l’ipotesi di reato riguarda la partecipazione a un ecosistema digitale in cui venivano diffusi contenuti di propaganda discriminatoria su base razziale, etnica e religiosa.

Gli accertamenti si inseriscono in un contesto investigativo più ampio che punta a chiarire il ruolo dei giovani all’interno di canali social estremisti, spesso caratterizzati dalla diffusione di messaggi violenti e dalla glorificazione di autori di stragi di massa. Un fenomeno che, secondo gli inquirenti, si sviluppa prevalentemente attraverso piattaforme digitali e gruppi chiusi.

Determinante sarà ora l’analisi dei dispositivi sequestrati, tra cui smartphone e computer, attraverso cui gli investigatori intendono ricostruire le connessioni, le attività svolte e il livello di coinvolgimento dei singoli indagati. L’obiettivo è verificare eventuali responsabilità dirette nella diffusione di contenuti estremisti o nella partecipazione attiva a dinamiche di incitamento alla violenza.

L’indagine prosegue nel massimo riserbo, mentre le autorità mantengono alta l’attenzione su un fenomeno considerato in crescita, soprattutto tra le fasce più giovani della popolazione digitale.