Revisione Fiscale in Arrivo: Fino a 80 Euro in Più per i Redditi Bassi e Premi Tassati al 10%

Il governo si prepara a implementare una revisione del sistema fiscale sui redditi, con novità significative attese nel prossimo Consiglio dei Ministri. Secondo le informazioni emerse, l'esame preliminare del decreto legislativo con questo obiettivo è previsto nell'ordine del giorno della riunione tecnica preparatoria di domani mattina. Una delle principali modifiche riguarda un aumento fino a 80 euro nella tredicesima per i redditi sotto i 15.000 euro.

Con questo provvedimento, prende il via una prima attuazione della delega fiscale per i redditi da lavoro autonomo, dipendente, agrario e diversi. Il bonus, previsto per il 2024, sarà determinato entro il 15 novembre di quell'anno, sulla base delle maggiori entrate derivanti dal concordato preventivo biennale per le partite IVA.

Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2025, i premi di risultato saranno tassati al 10% entro un tetto di 3.000 euro lordi. Questa imposta sostitutiva sarà applicata anche alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Quest'anno, come già nel 2023, i premi di produttività sono soggetti a una tassazione del 5%.