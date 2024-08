Riaperta al traffico Via Collelongo. Procedono spediti i lavori nei due sottopassi

Una settimana cruciale per gli interventi sulla viabilità cittadina ad Avezzano, fra lavori conclusi, quelli in corso e altri che partiranno.

In primis, l’Amministrazione comunale informa che da oggi, 13 agosto, è stata riaperta al traffico Via Collelongo, strada che era stata chiusa per consentire una parte dei lavori di messa in sicurezza del sottopasso di Via L’Aquila.

La decisione è stata adottata, con apposita ordinanza, dal Dirigente dell’Ufficio tecnico, architetto Antonio Ferreti, il quale, dopo un sopralluogo, constatata la fine del primo step di lavori, ha ordinato la riapertura della strada, importante snodo sia est-ovest, ma conseguentemente anche nord-sud della città.

Una riapertura, quindi, che andrà a facilitare la circolazione in costanza della chiusura dei due sottopassi interessati dai lavori di adeguamento e riqualificazione sismico-strutturale.

Una riapertura che il Comune ha voluto sottolineare ringraziando, con un post sulla pagina istituzionale su Facebook, i cittadini che hanno dovuto affrontare non pochi disagi in questo periodo.

Un segnale di conferma della speditezza con la quale procedono i lavori nei due sottopassi di Via L’Aquila e Via Don Minzoni che, sono in netto anticipo sulla tabella di marcia. Una buona notizia per interventi delicati per la circolazione che hanno richiesto la chiusura di alcune strade e il cambio di viabilità in altre, in primis quella che ruota attorno all’asse di Via Nicola Di Lorenzo dove è stato necessario invertire il senso unico di marcia.

Dopo questa riapertura importante, con il procedere dei lavori nel sottopasso di Via Don Minzoni, l’Amministrazione sta valutando la possibilità di riaprire al traffico anche Via Bellini, in pieno centro città, chiusa per la necessità di procedere con i lavori nella zona vicino alla ferrovia.

Da lunedì 19 agosto, sempre per realizzare la parte superiore del sottopasso di via Aquila, partiranno i lavori su una parte di via dei Ferrovieri. In dettaglio verrà interessato il tratto compreso tra via Monte Viglio e via D’Arezzo.