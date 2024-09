Riapertura scuole, Santangelo agli studenti: “Abbiate fiducia in voi stessi”

In occasione dell’inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico, l’assessore con delega all’Istruzione della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, invia il suo messaggio di augurio agli studenti.

“Care studentesse, cari studenti, un nuovo anno scolastico sta prendendo il via e come ogni inizio, l’avvio delle lezioni porta con sé emozioni, aspettative e opportunità di crescita. Grazie all’istruzione potrete costruire ogni giorno il vostro futuro, acquisendo le competenze per affrontare le sfide dell’attualità e per inseguire i vostri sogni.

In questo percorso hanno un ruolo fondamentale i vostri insegnanti che, con passione e pazienza, condividono con voi la conoscenza. A loro va il nostro ringraziamento per essere punti di riferimento per voi giovani e per le vostre famiglie e vi invito a fare tesoro dei loro insegnamenti, perché il sapere è il più potente strumento di evoluzione umana e sociale di cui disponiamo.

La scuola - simbolo di incontro, socialità, inclusione, legalità - è un sistema sociale aperto che si nutre della cultura che l’ambiente esprime, accogliendo famiglie, insegnanti, educatori e Istituzioni per creare insieme una comunità educante capace di affrontare le delicate questioni della dispersione scolastica e della povertà educativa minorile, ma anche di far fronte allo spopolamento delle aree interne che induce al rischio di accorpamento degli istituti scolastici.

Augurando un buon lavoro al corpo docente e al personale impiegato negli istituti scolastici, confermo l’impegno della Regione Abruzzo, in sinergia con l’Ufficio scolastico regionale, a portare avanti iniziative utili a potenziare l’offerta formativa e a promuovere attività che favoriscono la socialità, il rispetto reciproco e lo sviluppo delle competenze.

Bambine e bambini, ragazze e ragazzi desidero augurarvi un nuovo anno scolastico ricco di soddisfazioni e nuove scoperte, esortandovi ad avere fiducia in voi stessi, a essere consapevoli delle vostre capacità, ma soprattutto a essere tenaci nel raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati perché solo così potrete dare alla società un contributo di valore”.