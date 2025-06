Ricatto shock in Abruzzo: imprenditore estorto, due arresti

Due uomini di Castel Frentano hanno estorto 5mila euro a Donato Di Campli minacciando danni al suo locale, arrestati dai Carabinieri di Ortona in flagranza.

Nella giornata del 21 giugno 2025, i Carabinieri della Compagnia di Ortona, su impulso della Procura di Lanciano, hanno effettuato un’operazione in flagranza contro due presunti estorsori, Angelo Guida (43 anni, già noto alle forze dell’ordine) e Daniel Varanese (20 anni, incensurato), entrambi residenti a Castel Frentano.

Gli indagati avrebbero avanzato una richiesta di 10mila euro a Donato Di Campli, titolare del noto stabilimento balneare Supporter Beach a Fossacesia, promettendo una sorta di protezione da potenziali azioni di criminali organizzati capaci di arrecare gravi danni al locale, soprattutto nel cuore della stagione estiva. La vittima ha consegnato 5mila euro in contanti, nascosti dal giovane estorsore negli slip.

L’incontro è stato organizzato sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine, che hanno seguito tutte le fasi a distanza. Appena i due hanno lasciato il locale con il denaro, sono stati immediatamente fermati e arrestati. Il 43enne è stato trasferito nel carcere di Chieti, mentre il 20enne è stato condotto a Pescara, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

L’articolo 629 del codice penale inquadra il reato di estorsione, commesso mediante minacce o violenza per ottenere un ingiusto profitto a danno altrui, punibile con reclusione da cinque a dieci anni e multa fino a 4.000 euro.

L’intervento rapido di Di Campli – che ha denunciato immediatamente l’estorsione ai Carabinieri – ha permesso di sventare il possibile danneggiamento alla sua attività e di fermare i responsabili in flagranza. Le indagini condotte dal Nucleo Operativo di Ortona proseguiranno per chiarire eventuali collegamenti con ambienti di criminalità organizzata, in particolare alla luce delle minacce di "protezione" avanzate